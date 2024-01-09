NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 37.523,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalarak 4.741,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kayıpla 14.744,13 puana geriledi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine erken başlayabileceğine dair beklentilerin geçen haftaki istihdam raporu sonrasında azaldığına işaret ederek, artan hazine tahvili faizlerinin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Yayımlanacak aralık ayı enflasyon verilerinin de Fed'in gelecek aylardaki para politikası kararlarına ilişkin ipucu vereceğini vurgulayan analistler, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citi, Bank of America ve Wells Fargo'nun cuma günü açıklanacak bilançolarının da yatırımcılarca takip edileceğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi. Ülkenin hem ihracatı hem de ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1,9 azalış gösterdi.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması sonrasındaki gelişmeler de takip edilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), söz konusu tipteki uçakların operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. ABD medyasında da birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulunduğuna dair haberler yer aldı.

Dün yüzde 8 değer kaybeden Boeing hisselerinin bugün de güne yaklaşık yüzde 2 kayıpla başlaması dikkati çekti.

İş gücünün yaklaşık yüzde 25'ine karşılık gelen 1800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyuran video oyunu yazılımı şirketi Unity Software'in hisseleri yüzde 4 düştü.

Yayın platformu Netflix'in hisseleri Citigroup'un notunu "satın al" seviyesinden "nötr" seviyesine düşürmesinin ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.