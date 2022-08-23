New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

23.08.2022 23:46
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 32.909,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 4.128,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.381,30 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) artan enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle endeksler, negatif seyrini sürdürdü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede hizmet sektörü PMI de ağustosta geçen aya göre 3,2 puan azalışla 44,1'e inerek 27 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık 2,7 puan azalarak 45 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 27 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Öte yandan, ABD'de yeni konut satışları da artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle temmuzda aylık yüzde 12,6 azalışla 511 bine inerek Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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