New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

Dow Jones endeksi gün içinde 40.000 puanı aşmasına rağmen kapanışta yüzde 0,10 düşerek 39.869,38 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 5.297,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 düşerek 16.698,32 puana indi. ABD'de enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi sonucu pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Yatırımcılar, karışık sinyaller veren verileri değerlendirdi.

16.05.2024 23:39
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New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi, gün içinde ilk kez 40.000 puanın üzerini görmesinin ardından kapanışta yüzde 0,10 azalarak 39.869,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 5.297,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azalarak 16.698,32 puana indi.

ABD'de dün tahminlerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi sonrası pay piyasalarında, dalgalı geçen bir işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izlendi.

Yatırımcılar ülkede bugün açıklanan ve karışık sinyaller veren verileri değerlendirdi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında olmaya devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hizmet sektöründeki yüksek fiyatları gerekçe göstererek Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini belirtti. Barkin, talebin biraz daha yavaşlaması gerektiğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz oranını mevcut seviyelerde tutmasının hala yüksek olan enflasyonun yüzde 2 hedefine düşmesine yardımcı olacağını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini, faiz oranlarını düşürmenin yıl sonuna doğru uygun olabileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Cisco'nun hisseleri, şirketin üç aylık dönemde gelirinin 15 yılın en sert düşüşünü göstermesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.

ABD'li perakende zincirlerinden Walmart'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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