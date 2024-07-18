New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimin tırmanması endişesiyle teknoloji hisselerindeki satışın sürmesi ve bilanço sezonunun devam etmesi nedeniyle düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,29 azalarak 40.665,02 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,78, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,68 düşüş yaşadı. Microsoft, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin hisseleri de değer kaybetti. Ancak, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) finansal sonuçları beklentileri aşarak ikinci çeyrekte artan taleple birlikte toparlanma gösterdi. Netflix'in finansal sonuçları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından takip ediliyor.

18.07.2024 23:41
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New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 40.665,02 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalışla 5.544,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 17.874,45 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimin tırmanması endişesiyle dün başlayan teknoloji hisselerindeki satış sürerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'nin teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7, Apple'ın hisseleri yüzde 2 ve Amazon'un hisseleri yüzde 2,2 değer kaybetti.

Ülkede bilanço sezonu ise yoğunlaşırken, bugün bilançosunu açıklayan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) geliri ve karı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik talebin artmaya devam etmesiyle ikinci çeyrekte beklentileri aştı.

İyi gelen finansal sonuçları sonrası TSMC'nin hisseleri yüzde 0,36 artarken, diğer çip şirketlerinin hisselerinde de toparlanma görüldü. Dün sert düşüş kaydeden Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.

Analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayacak Netflix'in finansal sonuçlarının takip edileceğini belirterek, ABD'de devam eden bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırdığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten haftada 243 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla artmasının temel göstergelerle birlikte iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ettiğini kaydetti.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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