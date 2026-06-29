New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

29.06.2026 17:04
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ABD-Iran geriliminde azalma sonrası borsa değer kazandı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi.

New York borsası, ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından gerilimin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artarak 51.995,14 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.391,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 25.502,08 puana çıktı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alırken, teknoloji hisselerinde geçen hafta yaşanan sert satışların ardından görülen toparlanmanın da etkisiyle pay piyasaları yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı.

ABD ile İran'ın hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılarının ardından çatışmaları durdurarak yeniden görüşmelere başlama kararı alması piyasalardaki risk iştahını artırdı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme yapılmasını planladı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin yatırımcıları bir miktar rahatlattığını ancak bölgede zaman zaman artan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltme riskini canlı tuttuğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da SpaceX'in hisseleri, 7 Temmuz'dan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edileceğinin duyurulmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Comcast'in medya ve teknoloji faaliyetlerini ayırarak iki halka açık şirket oluşturma planını açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 16'dan fazla değer kazandı.

Yapı malzemeleri tedarikçisi Martin Marietta Materials'ın hisseleri ise şirketin Lhoist North America ile 13,5 milyar dolarlık birleşme anlaşması yaptığını duyurmasının ardından yüzde 5'in üzerinde geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri yakından takip edilecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Teknoloji, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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