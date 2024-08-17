New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı. ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verileri, tüketici harcamalarının güçlü olduğunu gösterdi. Ayrıca, Rivian'ın parça tedarik sorunu nedeniyle üretimi geçici olarak durdurması hisselerin değer kaybetmesine neden oldu.

17.08.2024 00:47
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,24 artarak 40.659,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 5,554,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 17.631,72 puana çıktı.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesinin ardından dün açıklanan perakende satış verilerinin de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koyması sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalarak 4 yılın en düşük seviyesine indi ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak 1 milyon 396 bine gerilerken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bu hafta açıklanan perakende satış ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin ayın başlarında küresel bir satış dalgasının başlamasına yol açan resesyon korkularını geri çektiğini söyledi.

Bu haftaki olumlu enflasyon verilerine de işaret eden analistler, verilerin yumuşak bir iniş senaryosunun halen mümkün olduğuna dair umutları desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian, Amazon tarafından kullanılan teslimat kamyonetlerinin üretimini, parça tedarik sorunu dolayısıyla geçici olarak durdurdu. Rivian'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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