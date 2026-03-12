New York Borsası Kargaşa İçinde - Son Dakika
New York Borsası Kargaşa İçinde

12.03.2026 00:05
Orta Doğu gerilimleri ve enflasyon verileri sonrası New York borsası karışık bir seyir izledi.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken ABD'de enflasyonun şubatta beklentiler dahilinde seyrettiğini gösteren veriler sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalarak 47.417,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8 azalışla 6.775,80 puana inerken Nasdaq endeksi yüzde 0,8 artışla 22.716,13 puana yükseldi.

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmaya ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar hafta başından bu yana petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açmıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bugün IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'da hedef alınacak "neredeyse hiçbir şey kalmadığını" belirterek "İran'da küçük şeyler kaldı. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan ABD basınında, Trump yönetiminin arz sorunlarını hafifletmek amacıyla California kıyı şeridinde petrol üretiminin yeniden başlamasını sağlamak için Soğuk Savaş döneminden kalma bir yasa olan Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağı aktarıldı.

Bu gelişmelere rağmen Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 6 artışla 92,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 6'ya yakın yükselişle 88,31 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin petrol fiyatlarında bu ay yaşanan dalgalanmanın etkilerini henüz yansıtmadığına dikkati çekti.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da şubatta yüzde 0,2 artışla 307,5 milyar dolar oldu.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 9'dan fazla yükseldi.

Kaynak: AA

