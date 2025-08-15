New York Borsası Karışık Başlangıç - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Karışık Başlangıç

15.08.2025 18:04
Dow Jones artarken, Nasdaq düştü. Trump-Putin görüşmesi öncesi piyasalarda belirsizlik sürüyor.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artarak 45.176,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.469,88 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 21.702,92 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesi pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, görüşmeden elde edilecek sonuçların jeopolitik dengenin geleceğine ışık tutmasının beklendiğini, tarafların anlaşmazlık yaşamaları durumunda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinden endişe edildiğini belirtti.

Öte yandan Trump, Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarı iletken ithalatına yönelik tarifeleri gelecek haftalarda açıklayacağını yineledi.

Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomiye yönelik etkileri ise makroekonomik verilerde izlenmeye devam edilirken, ABD'de bugün açıklanan veriler tüketici harcamalarının arttığını gösterdi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, ihracat fiyat endeksi beklentiler dahilinde yüzde 0,1 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 11,9 ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki genişlemeye işaret etti.

Ülkede sanayi üretimi ise temmuzda yatay seyredeceği yönündeki beklentilerin aksine yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

Para politikası cephesinde de Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, Trump yönetiminin, hükümetin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler sonrası yükselişini sürdürdü ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri de Berkshire Hathaway'in şirkette büyük miktarda hisse alımı yaptığını açıklamasının ardından yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri ise mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerinin zayıf gelmesinin ardından yüzde 11'i aşkın değer kaybetti.

Kaynak: AA

