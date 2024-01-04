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New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında iş gücü piyasasına ilişkin verilerin etkisiyle açılışta karışık bir seyir izlendi. Özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde artış kaydederken, işsizlik maaşı başvuruları beklenenden azaldı. ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporu ise piyasaların odağında yer alıyor.

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
04.01.2024 - 18:17,
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New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 37.498,28 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.698,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 14.545,23 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ücret artışındaki yavaşlama ise Eylül 2022'den bu yana sürerken, yıllık ücret geçen yılın son ayında yüzde 5,4 arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı ile beklenenden fazla azalan işsizlik maaşı başvurularının ABD'de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olduğuna işaret eden analistler, söz konusu verilerin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlayacağını kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, Barclays'in ardından Piper Sandler de şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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