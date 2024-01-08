New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 37.327,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.703,70 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 14.564,47 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, geçen yıl aralıkta Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair beklentilerin arttığını, ancak geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verilerinin bu beklentileri yumuşattığını kaydetti.

Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecek aylardaki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını vurgulayan analistler, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citi, Bank of America ve Wells Fargo'nun cuma günü yayımlanacak bilançolarının da yatırımcılarca takip edileceğini bildirdi.

Boeing hisseleri düşüşte

Kurumsal tarafta ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermesinin ardından Boeing hisseleri, yüzde 9 değer kaybetti. FAA kararının ardından Alaska Air de 200'den fazla uçuşu iptal ederken, şirketin hisseleri yaklaşık 4,5 düştü.

Öte yandan, ABD'de hükümete finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kala Kongre, federal hükümetin kısmi kapanmasını önlemeye bir adım daha yaklaştı. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri dün 2024 mali yılı için federal finansman konusunda 1,59 trilyon dolarlık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kongre üyelerinin bazı devlet kurumlarının finansmanının sona ereceği 19 Ocak'a kadar bütçe tasarısını hazırlamak ve geçirmek üzere müzakerelere başlaması bekleniyor.

Bitcoin ETF bekleniyor

Ayrıca, bazı şirketlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonları (ETF) için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in spot Bitcoin ETF'ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.