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New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Dow Jones endeksi açılışta azalış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise artış kaydetti. Yatırımcılar, Fed'in para politikası kararı öncesinde ekonominin gücüne dair ipuçları arıyor. ABD'nin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip ediliyor. Şirket bilançoları da piyasalarda oynaklığı artırabilir. United Airlines'ın hisseleri güçlü sonuçlar açıklamasına rağmen Boeing olayı nedeniyle etkileneceğini duyurdu. Johnson&Johnson kar beklentilerini aştı, ancak hisseleri düştü. General Electric ise zayıf görünüm bildirdi. Procter&Gamble'ın hisseleri ise artış gösterdi. Netflix'in bilançosu ise bekleniyor.

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
23.01.2024 - 18:29,
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NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Dün ilk kez 38.000 puanın üzerine çıkan Dow Jones endeksi, bugün açılışta yüzde 0,11 azalışla 37.959,79 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 4.856,80 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,2 kazançla 15.391,41 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası kararı öncesinde ekonominin gücüne dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğinin altını çizdi.

Açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da yatırımcılarca takip edildiğini aktaran analistler, bu haftaki yoğun makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 31 Ocak'ta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimalinin de yüzde 40 ile fiyatlandığını kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyreğe ilişkin açıkladığı bilançosunda güçlü sonuçlar bildiren United Airlines'ın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Buna karşın hava yolu şirketi, gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayı nedeniyle Boeing 737 MAX 9 uçağının denetimler tamamlanana kadar uçuşuna izin verilmemesinden mali olarak etkileneceğini duyurdu.

Boeing hisseleri ise güne yatay seyirle başlarken, olayın meydana geldiği 5 Ocak'tan bu yana şirketin hisselerinde yaşanan kayıp toplamda yüzde 13 oldu.

Bugün bilançosunu yayımlayan Johnson&Johnson da geçen yıl son çeyrekte analistlerin beklentilerinin biraz üzerinde kar açıkladı. Geçen yıl dördüncü çeyrekte satışlarının yıllık bazda yüzde 7,3 arttığını bildirmesine rağmen şirketin hisseleri yüzde 3'e yakın düştü.

General Electric, geçen yılın son çeyreğinde jet motoru parça ve hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle beklentilerin üzerinde kar açıklamasına karşın bu yılın ilk çeyreği için zayıf görünüm bildirdi. Şirketin hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti.

Bilançosunda yıllık kar tahminini düşürmesine rağmen Procter&Gamble'ın hisseleri yüzde 5'e yakın artış gösterdi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayacak Netflix'in hisseleri de yaklaşık yüzde 1 arttı.

Kaynak: AA
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