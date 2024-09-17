New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 41.622,08 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 5.633,09 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 azalışla 17.594,32 puana geriledi.

Fed 4 yıl aradan sonra faiz indirimine hazırlanırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 63, 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali ise yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Fed'in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell'a yönelik kaleme aldığı mektupta, "Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır." ifadesi kullanıldı. ???????

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,62 seviyesine gerilerken, dolar endeksi 100,3'de dengelendi.

ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin de piyasaların odağında olduğuna işaret eden analistler, yarın açıklanacak perakende satış verileri ve sanayi üretimi başta olmak üzere konut başlangıçları, ikinci el konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise Fed'in New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 11,5'e yükselerek sektörde geçen yıl kasımdan bu yana ilk kez büyüme yaşandığını gösterdi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16'ya olan talebin beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,8 değer kaybetti.

Trump Media'nın hisseleri de eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından yüzde 3,8 düştü. ???????