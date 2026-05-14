New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

14.05.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji hisselerindeki artışa rağmen üretici enflasyonu baskısı ile borsa karışık kapandı.

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verisinin oluşturduğu baskıya karşın teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 49.693,20 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.444,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kazançla 26.402,34 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinin desteğiyle kapanışta rekor tazeledi.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan veriler, tüketici enflasyonunun nisanda yıllık bazda hızlandığını gösterirken, bugün yayımlanan veriler de üretici fiyatlarındaki artışın aynı dönemde beklentileri aştığını ortaya koydu.

Buna göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu artış, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından enflasyonist baskıların arttığına işaret eden son veri olarak değerlendirildi.

Analistler, İran ile savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatmasının enerji maliyetlerini artırdığını, bunun da fiyat artışlarının hızlanmasında etkili olduğunu belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini gördü.

Teknoloji hisselerinde ise dün görülen satış baskısının ardından toparlanma eğilimi öne çıkarken, yarı iletken şirketleri yükselişe öncülük etti. Micron Technology hisseleri yaklaşık yüzde 4,8, Qualcomm hisseleri yüzde 1,4 ve Nvidia hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde, ABD Başkanı Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin'e düzenlediği ziyaret de yakından izleniyor.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle 3 günlük ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e ulaşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmelerinde, İran ile devam eden savaş gibi jeopolitik konuların yanı sıra gümrük vergileri, ticari anlaşmalar, yapay zeka ve enerji gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.