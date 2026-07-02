New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

02.07.2026 23:55
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ABD'de işsizlik ve istihdam verileri beklentilerin altında kaldı, teknoloji hisseleri düştü.

New York borsası, ABD'de haziran ayı istihdam artışının beklentilerin altında kalarak ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın vadede faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri zayıflatmasına rağmen, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,14 artışla 52.900,07 puana çıktı.

S&P 500 endeksi 7.483,24 puanda yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kayıpla 25.832,67 puana geriledi.

Fed'in para politikasının seyrine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler, yatırımcıların odağında yer alırken teknoloji ve özellikle yarı iletken hisselerindeki satışların etkisiyle pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Haziran ile biten haftada 215 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın Fed'in yakın vadede faiz artırımı yapma ihtiyacını azaltabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasının hala hafif kısıtlayıcı bir konumda olduğunu ve bu nedenle enflasyonun yavaşlamasının beklendiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin önemli belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan teknoloji hisselerinde görülen satışların başını yarı iletken şirketleri çekerken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,39 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5,49 geriledi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerini aşarak 480 bin 126 araç teslim etmesine rağmen yüzde 7,49 değer kaybetti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip edilirken, Katar yönetimi, iki ülke arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD'de piyasalar, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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