New York Borsası Petrol Fiyatlarıyla Düştü

12.03.2026 23:56
Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte New York borsası düşüşle kapanırken, endeksler geriledi.

NEW New York borsası, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,56 azalarak 46.677,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 azalışla 6.672,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kayıpla 22.311,98 puana geriledi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarını yukarı taşırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, "dünyanın en büyük petrol üreticisi" olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti. Ancak "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini" engellemenin daha önemli olduğunu savunan Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney de göreve geldikten sonraki ilk mesajında, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, enerji ürünlerinin ABD limanlarına kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla, mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren yasaya geçici muafiyet getirebileceklerini ancak bu adımın henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 10,2 artışla 101,33 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 10,4 yükselerek 96,32 dolardan alıcı buldu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam ettiğini belirterek, enerji maliyetlerini artıran jeopolitik gerilimlerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasındaki belirsizlikleri de artırdığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Mart ile biten haftada 213 bine düşerek beklentilerin hafif altında kaldı.

ABD'nin dış ticaret açığı da ocakta yüzde 25,3 azalışla 54,5 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

