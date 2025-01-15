New York Borsası Pozitif Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası, güçlü banka bilançoları ve yavaşlayan çekirdek enflasyon verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,96 artarak 42.927,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 5.905,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 kazançla 19.350,31 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları için açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasaları yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

TÜFE, aylık bazda geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydederken, çekirdek enflasyonda aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise ocakta eksi 12,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcıları rahatlattığını ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğine dair bir miktar güven sağladığını kaydetti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, TÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında 13 baz puan azalarak yüzde 4,65'e düştü. Dolar endeksi de yüzde 0,5 azalışla 108,74'e indi.

Kurumsal tarafta, bugün güçlü bilançolar açıklayan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1, BlackRock'ın hisseleri yüzde 3,5 ve Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi.