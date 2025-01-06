New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

New York borsası, teknoloji hisselerindeki artışla haftaya pozitif başladı. Dow Jones 140 puan kazandı.

06.01.2025 19:50
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New York borsası haftanın ilk işlem gününe teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 42.873,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.986,7 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 19.853,29 puana yükseldi.

ABD'de yeni yönetimin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Piyasalardaki pozitif seyirde, yapay zeka alanındaki iyimserlik ile ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına ilişkin haber akışı etkili oldu.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, geçen hafta, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklaması teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Microsoft hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, çip üreticilerinden Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yüzde 3'ü, AMD'nin hisseleri yüzde 2'yi ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9'u aşkın yükseldi.

Trump yönetiminin izleyeceği politikalara ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Trump'ın danışmanlarının "evrensel" tarife planları hazırladığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberinde, Trump'ın danışmanlarının her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haberin ardından dolar endeksi yüzde 1'e yakın gerileyerek 108 seviyesinden işlem gördü.

Geniş tedarik zincirleri nedeniyle ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik olası tarifelere karşı kırılgan görülen sektörlerden biri olan otomotiv şirketlerinin hisselerinde ise yükseliş görüldü. ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 2'nin, General Motors'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Washington Post'un haberi, Trump yönetiminin tarifeler konusunda öngörülenden daha az agresif bir tutum benimseyebileceği şeklinde yorumlanırken, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump haberi yalanladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington Post'ta yer alan ve gerçekte var olmayan sözde anonim kaynaklara dayandırılan haberde, yanlış bir şekilde tarife politikamın azaltılacağı belirtiliyor. Bu yanlış. Washington Post bunun yanlış olduğunu biliyor. Bu sadece yalan haberin bir başka örneği." ifadelerini kullandı.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi de piyasaların odağında bulunuyor. Dikkatler ülkede çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ile cuma günü açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcılar tarafından takip edileceğini ve yetkililerin açıklamalarında Bankanın para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Öte yandan New York borsası, ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla ulusal yas günü çerçevesinde perşembe günü kapalı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi - Son Dakika

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