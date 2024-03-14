New York Borsası Üretici Enflasyonunun Beklentileri Aşmasıyla Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Üretici Enflasyonunun Beklentileri Aşmasıyla Düştü

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun beklentileri aşması sonucunda düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,35 azalarak 38.905,66 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30 düşüş yaşadı. Üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik devam ederken, ÜFE verileri bankanın gelecek haftaki toplantısından çıkacak kararlara odaklanılmasına neden oldu.

14.03.2024 23:53  Güncelleme: 23:54
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New York borsası ABD'de üretici enflasyonun beklentileri aşması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 38.905,66 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.150,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalarak 16.128,53 puana indi.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentileri aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken bugün açıklanan ÜFE'nin bankanın 19-20 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesindeki son önemli ekonomik veri olduğunu ve piyasalarda dikkatlerin bankanın gelecek haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

ÜFE verileri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,29'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'de perakende satışlar ise şubat ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisselerindeki düşüş bugün de devam etti ve şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li çelik üreticisi US Steel'in hisseleri de ABD Başkanı Joe Biden'ın şirketin Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınmasına karşı çıkması sonrası yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Üretici Enflasyonunun Beklentileri Aşmasıyla Düştü - Son Dakika

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