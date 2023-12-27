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New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, Noel tatili dönüşü düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 37.518,62 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşerek 4.773,45 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,10 artışla 15.089,66 puana çıktı. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı
27.12.2023 - 18:11,
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New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 37.518,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalarak 4.773,45 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artışla 15.089,66 puana çıktı.

Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürürken pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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