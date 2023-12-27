New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 37.518,62 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalarak 4.773,45 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artışla 15.089,66 puana çıktı.
Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürürken pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
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