New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 38.719,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.993,62 puan, Nasdaq endeksi de 15.760,45 puan oldu.

Şirketlerin beklenenden güçlü gelen finansal sonuçları dün Dow Jones ile S&P 500 endekslerini zirveye taşırken, pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların şirket bilançolarının yanı sıra ekonominin sağlığına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indiriminin zamanına dair ipuçları sunabilecek verileri takip ettiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret eden analistler, diğer Fed yetkililerinin de açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini anımsattı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizinin bugün 5 baz puan artışla yüzde 4,15'e yükseldiğini belirterek, tahvil faizlerindeki artışın, yatırımcı güvenini yükselten kurumsal kazanç raporlarına rağmen hisse senetleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de faiz indirimi konusunda acele etmeye gerek olmadığını savunarak, iyi enflasyon rakamlarının sürdürüldüğünün görülmesi gerektiğini ifade etti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Disney, beklentilerinin üzerinde kar bildirirken, video oyunu geliştiricisi Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu. Medya devinin hisseleri güne yüzde 9 artışla başladı.

Birleşik Krallık merkezli çip tasarım şirketi Arm da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Yapay zekanın satışları artırdığını söyleyen ve gelecek döneme dair güçlü sonuçlar bekleyen şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 40 arttı.

Beklentilerin üzerinde dördüncü çeyrek sonuçları açıklamasına karşın bu yıla dair zayıf görünüm tahmin eden çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın hisseleri ise yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

Öte yandan, Moody's'in kredi notunu iki kademe düşürmesi ve şirketin operasyonlarını istikrara kavuşturmak için başkanı Alessandro DiNello'yu terfi ettireceğini açıklaması sonrasında dün dalgalı seyir izleyen New York Community Bank'ın hisseleri, bugün yüzde 9 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.