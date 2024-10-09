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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Fed tutanakları öncesi borsa endeksleri hafif düşüş gösterdi, yatırımcılar verileri bekliyor.

09.10.2024 18:20
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 42.070,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalarak 5.751,8 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 18.179,22 puana indi.

Fed'in bugün yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklar ile ülkede yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Fed tutanaklarında bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını belirtti.

ABD'de ekonomi resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirilebileceğine yönelik iyimserliğin devam ettiğine işaret eden analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin de gevşeme sürecine giren Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bankanın geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hala yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin "anlamlı" belirsizlikler de göz önüne alındığında normal politika duruşuna daha kademeli bir şekilde geri dönmenin uygun olabileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Alphabet'in hisseleri, ABD'nin tekelleşmeyle suçladığı arama motoru Google'ı bazı uygulamaları ve hizmetlerini "satmaya zorlamaya" hazırlandığına dair haberlerin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Boeing'in hisseleri de şirketin eylül ayının ortasından bu yana grevde olan fabrika işçileri için yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ile Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın etkilerinin de takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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