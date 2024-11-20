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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Dow Jones hafif yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq düştü; yatırımcılar Nvidia bilançosunu bekliyor.

20.11.2024 18:16
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NEW New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 43.296,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 5.914,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 18.971,31 puana indi.

Yatırımcılar, çip şirketi Nvidia'nın bugün yayınlayacağı bilançosunu beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, Nvidia'nın 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında açıklayacağı finansal sonuçların, piyasaların seyrinde bazı ekonomik verilerden daha etkili olabileceğini ifade etti.

Artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret eden analistler, yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,90 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Mortgage başvuruları faiz oranlarındaki artışa rağmen yüzde 1,7 arttı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende zinciri Target'ın hisseleri, beklentilerin altında gelir ile kar bildirmesi ve yıl sonu tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 18 değer kaybetti.

ABD merkezli medya şirketi Comcast'ın hisseleri de MSNBC ve CNBC dahil olmak üzere kablolu ağlarını devretme planlarını duyurmasının ardından yaklaşık yüzde 1 arttı.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altında kripto dostu rejim beklentileriyle yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin'in fiyatı ilk kez 94 bin doları aştı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Medya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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