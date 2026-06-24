New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

24.06.2026 17:14
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Dow Jones endeksi azaldı, S&P 500 arttı. Teknoloji hisseleri dengelendi, petrol fiyatları düştü.

NEW New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak ?51.660,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.370,88 puana çıkarken, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 25.578,62 puana indi.

Bu hafta yaşanan sert satışların ardından teknoloji hisselerinin dengelenmesiyle pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz artırımlarına ve teknoloji devlerinin borçlanma yoluyla finanse ettiği yapay zeka harcamalarının dönüşüne yönelik endişelerle hafta başında satış baskısının yaşandığını anımsattı.

Bir önceki seansta sert düşüş kaydeden ve bugün bilançosunu yayımlayacak olan Micron Technology'nin hisseleri yeni işlem gününe yaklaşık yüzde 3 yükselişle başladı.

Nvidia, Microsoft ve Broadcom gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de hafif artışlar yaşandı.

Alphabet'in hisseleri de şirketin gelecek hafta Dow Jones endeksinde Verizon'un yerini alacağının açıklanması üzerine yüzde 1'e yakın yükseldi.

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran tarafının "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını" belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin normale döneceği beklentileriyle petrol fiyatları yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4,5 azalarak 73,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,07 dolardan alıcı buldu.

Bir başka paylaşımında da Trump, büyük enerji şirketlerinin, pompa fiyatlarını petrol fiyatlarındaki sert düşüşe paralel aşağı çekmediğini öne sürdü.

Trump, Adalet Bakanlığına bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini belirterek, "Benzin fiyatları, şu an gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlasa iyi olur." ifadesini kullandı.

Bu paylaşım sonrasında bazı petrol şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, ExxonMobil'in hisseleri yaklaşık yüzde 2, Chevron'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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