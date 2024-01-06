New York Borsası İstihdam Verileriyle Yatay Seyirde

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin endişeleri artırması sonrası haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.466,11 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.697,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 14.524,07 puana tırmandı.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi.

Açıklanan verilere göre, ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artan istihdamın ve ücret artışlarının Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceğini belirtti.

Beklenenden güçlü gelen istihdam verilerinin iş gücü piyasasının yüksek faizler karşısında dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, verilerin bu yıla ilişkin hızlı faiz indirimi beklentilerini azalttığını kaydetti.

Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan artarak yüzde 4,10'a kadar çıktı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam verilerinin açıklanmasının ardından verdiği röportajda, ABD ekonomisinin şu anda "yumuşak iniş" yolunda olduğunu bildirdi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ekonomi normalleştikçe ve enflasyonun aşağı yönlü seyrine dair güven arttıkça bankanın faiz oranlarını düşürebileceğini ifade etti.