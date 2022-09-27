New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,11 azalışla 29.260,81 puana geriledi. Endeks, ocak ayındaki zirvesinden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla "ayı piyasasına" girdi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 3.655,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 azalarak 10.802,92 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta agresif faiz artırımlarına devam etmesi ve artan resesyon kaygılarıyla endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif seyrini sürdürdü.

Resesyon endişeleriyle tahvil piyasalarından çıkışlar devam ederken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,9 ile 2010'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi de hızlı yükselişini sürdürürken Mayıs 2002'den bu yana ilk kez 114,5'e çıktı.

İngiliz sterlinin dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini görmesiyle artan dövize ilişkin endişeler de piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentilerinin ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yakından takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins kabul edilemez derecede yüksek enflasyonu düşürme ihtiyacının işsizlik oranının yükselmesine neden olacağını belirtti. Resesyonun kaçınılmaz olduğuna işaret eden Collins, fiyat baskılarının zirve yaptığına dair işaretler olduğunu aktardı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun kontrol altına alınması için daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise kabul edilemez derecede yüksek enflasyonun büyük bir ekonomik zorluk olduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarının tekrar yükselebileceğine dikkati çeken Mester, kira ve konut maliyetlerinin büyük olasılıkla enflasyonu bir süre daha yüksek tutacağını kaydetti.

Mester, para politikasında bir süre daha kısıtlayıcı duruşun korunması ve faiz oranlarının daha da artırılması gerektiğini belirtti. Loretta Mester, "Belirsizlik olduğunda, politika yapıcılar için daha agresif davranmak daha iyi olabilir çünkü agresif ve önleyici eylemler, en kötü sonuçların gerçekten ortaya çıkmasını önleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayı piyasası" terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.