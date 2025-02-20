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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

Trump'ın tarife tehdidi ve Fed'in tutanakları sonrası New York borsası günü yükselişle kapattı.

20.02.2025 02:16
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 44.627,46 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.144,09 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 20.056,25 puana tırmandı.

ABD Başkanı Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları küresel ticarette belirsizliği artırırken, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin tutanaklar yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bankanın tutanakları, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklere değinilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede bulunduğu kanaatinde olduğu ancak birkaçının enflasyon hedefine dair risklerin daha fazla olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Tutanaklarda, yetkililerin özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirdiği bildirildi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini değerlendirirken sabırlı olunması gerektiğini belirterek, bazı yaklaşımların enflasyonu artırabileceğini, bazılarının ise yatırımları tetikleyebileceğini ifade etti. Bostic, faiz indirimlerine bir süre ara vererek ekonominin nasıl geliştiğini görme ve bu bilgileri gelecek birkaç ay boyunca politikanın nasıl olması gerektiğine rehberlik etmek için kullanma fikrinin kendisine uygun geldiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikasına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, salı günü Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirtmişti. Trump, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etmişti.

Öte yandan The New York Times'da yer alan bir haberde, Trump'ın Çin ile daha büyük ve daha iyi bir ticaret anlaşması hedeflediği iddia edildi. Haberde, ABD yetkililerinin Çin'in Amerikan malları alımını ve ABD'deki yatırımlarını artıracak bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını değerlendirdiği öne sürüldü. Trump'ın anlaşmanın nükleer silahların güvenliği gibi konuları da içermesini istediği aktarıldı.

Kurumsal tarafta ise Microsoft'un hisseleri, kuantum bilgisayarların önemli endüstriyel ölçekli sorunları onlarca yıl yerine birkaç yıl içinde çözebilmesini sağlayacak kuantum çipi Majorana 1'i tanıtması sonrası yüzde 1,3 değer kazandı.

Apple'ın hisseleri de yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı da içeren uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone 16e'nin 28 Şubat'ta satılmaya başlanacağını duyurmasının ardından yüzde 0,2 yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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