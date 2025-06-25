New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

25.06.2025 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve İsrail arasındaki ateşkes sonrası New York borsası, petrol fiyatlarının düşmesiyle arttı.

NEW New York borsası, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sonrasında petrol fiyatlarının gerilemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,19 artarak 43.089,02 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 6.092,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 19.912,53 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Sosyal medya hesabından ateşkesin sağlandığına ilişkin açıklama yapan Trump, daha sonra da "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." paylaşımını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail, İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürerken, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanladı.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcıların iyimserliğinin arttığını belirterek, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin ne kadar süreceğinin değerlendirileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gerilimin yatışmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Trump, Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na dair sunumunun ilk gününde Kongre'de açıklamalarda bulundu.

Powell, fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı bir enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi bir konumda olduklarını yineledi.

Ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceklerini ifade eden Powell, "Tüm tahminciler, çok yakında tarifelerden kaynaklanan önemli bir enflasyonun ortaya çıkmasını bekliyor ve bunu görmezden gelemeyiz. Sadece bekleyelim ve daha fazlasını görelim diyoruz." diye konuştu.

Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin yaz aylarında, haziran ve temmuz verilerinde görülmeye başlanacağını düşündüklerini söyledi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack son dönemde kaydedilen ilerlemeye rağmen Banka'nın enflasyon hedefine ulaşması için hala "katetmesi gereken mesafe" olduğunu dile getirdi.

Hammack, faiz indirimlerini başlatmadan önce politikanın bir süre daha beklemede kalmasının söz konusu olabileceğini belirterek, ekonomide yakın zamanda faiz indirimlerini gerektirecek bir zayıflama görmediğini vurguladı.

New York Fed Başkanı John Williams da para politikasının "ılımlı kısıtlayıcı" duruşunu sürdürmenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Williams, tarifeler nedeniyle bu yıl daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon beklediğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in "bekle ve gör" modunda olduğunu belirterek, politika değişikliği yapmadan önce neler olup bittiğinin daha iyi anlanması gerektiğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, İsrail, Banka, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğuldu Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğuldu
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı Dehşet anları kamerada Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:09
90 milyar liralık operasyon
90 milyar liralık operasyon
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 02:57:18. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.