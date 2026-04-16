New York Borsası Yükseldi, Rekor Kapanışlar

16.04.2026 23:40
ABD ve İran arasındaki iyimserlik, New York borsasında rekor kapanışlarla sonuçlandı.

NEW New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 48.578,72 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.041,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 24.102,70 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Orta Doğu'da uzlaşı umutları ve şirketlerin yayımladığı güçlü bilançolar, yatırımcıların risk iştahını artırırken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin müzakere masasında çözülebileceğine dair beklentilerin arttığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Las Vegas'a giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İranlı yetkililerle bu hafta sonu görüşmelere dönebileceklerini belirterek, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi.

Trump, "Anlaşma olmazsa savaş devam eder." şeklinde Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarını sürdürürken İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kurumsal tarafta bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

