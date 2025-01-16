New York Borsası Yükselişle Açıldı

Ekonomi

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 43.290,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.963,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 19.573,87 puana ulaştı.

Yavaşlayan çekirdek enflasyon ve açıklanan güçlü banka bilançolarının ardından dün ralliyle kapanan pay piyasaları, yeni işlem gününe pozitif başlangıç yaptı.

Amerikan borsaları, dün ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın geçen yıl kasım ayındaki seçim zaferinin ardından görülen yükselişten sonraki en iyi performansını göstermişti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde perakende satışlar dört ayın en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin yavaşlamaya rağmen güçlü tüketici harcamalarına işaret ettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Ocak ile biten haftada 217 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artmasına karşın 2024'ün ikinci yarısındaki ortalamaların altında kaldığını kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ocak ayında keskin bir artışla 44,3 değerine çıktı. Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, sektörde büyümeye işaret etti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,3 arttı.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi bugün yatay seyirle yüzde 4,66 olurken, dolar endeksi ise hafif artışla 109,28'e çıktı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançolarını açıklayan Morgan Stanley ve Bank of America'nın karı geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aştı.

Karı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 142 artan Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, aynı dönemde karını ikiye katlayan Bank of Amerika'nın hisseleri ise yatay seyirle güne başladı.