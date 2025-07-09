New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,4 artarak 44.418,70 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.251,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kazançla 20.536,50 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD'nin tarife adımlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini açıkladı. Yakında ilaç tarifelerine dair de bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, ancak şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bugün en az 7 ülkeyle ilgili tarife duyurusu yapacağını ifade etti.

Analistler, tarifelerle ilgili açıklamaların piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların ticaret anlaşması müzakerelerine dair gelişmeleri izlediğini kaydetti.

Öte yandan ülke basınında, Trump'ın ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki potansiyel başkanı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh isimlerini değerlendirdiği aktarıldı. Haberlerde, Hassett'in favori olarak öne çıktığına da yer verildi.

Trump, sosyal medya hesabında konuya ilişkin, "'Çok geç' dışında herhangi biri." açıklamasını yaparken, "çok geç" olarak adlandırdığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklenmeye devam etti.

Piyasalarda, bugün yayımlanacak Fed'in geçen ay gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları da takip edilecek.