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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 39.186,20 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 5.471,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 17.773,90 puana yükseldi. Pay piyasaları, yılın ikinci yarısına pozitif bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de bu hafta başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi, piyasaların odağında bulunuyor.

01.07.2024 16:59
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New York borsası, ABD'de istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 39.186,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 5.471,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 17.773,90 puana yükseldi.

Pay piyasaları, yılın ikinci yarısına pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de bu hafta başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi, piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede istihdamın güçlü kalması, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul edilirken, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması bekleniyor.

Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

İstihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı sözle yönlendirmeler ile çarşamba günü yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanaklar da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de takip edilecek veriler arasında öne çıkıyor.

Kurumsal tarafta ise evcil hayvanlarla ilgili ürünler satan Chewy'nin hisseleri, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in şirket hisselerini aldığının bildirilmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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