New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri artarken, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları dikkat çekti.

21.11.2024 19:19
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NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,3 artarak 43.538,7 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.940,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 19.072,78 puana ulaştı.

ABD'de Nvidia'nın finansal sonuçlarını yayımlaması ve açıklanan veriler sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 6 bin azalarak 213 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerin ülkede iş gücü piyasasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif sıkılaştırma döngüsüne rağmen güçlü kaldığı görüşünü desteklediğini belirterek, enflasyon yüksek kalırsa Fed'e parasal gevşemenin hızını yavaşlatma konusunda hareket alanı sağladığını kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise kasımda eksi 5,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmanın sinyalini verdi.

Kurumsal tarafta, California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bazı yatırımcılar, çip üreticisinin önceki çeyreklere göre yavaşlayan gelir büyümesini endişe kaynağı olarak gösterse de Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 1,5 kazançla başladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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