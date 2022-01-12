New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,51 artışla 36.252,02 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 4.714,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kazançla 15.153,4 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell, ABD Senatosunda katıldığı oturumda, ekonominin artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başa çıkmak için uygulanan son derece destekleyici politikalara ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Bu yıl normale daha yakın bir politikaya geçeceklerini bildiren Powell, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Analistler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların odağında olacağını belirtti.