New York Borsası Yükselişle Kapandı

Ekonomi

NEW New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artarak 44.850,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 artışla 6.067,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 19.733,59 puana çıktı.

Dün sert düşüşlerin yaşandığı yapay zekayla ilişkili hisseler kayıplarının bir kısmını telafi ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Çinli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel çip şirketlerinin hisselerini aşağı çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in yapay zeka modelini olumlu gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti. Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların piyasaların seyri üzerinde etkili olabileceğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcılar tarafından beklendiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 azalış oldu.

Ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocakta aylık 5,4 puan azalışla 104,1'e düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün hisseleri yüzde 17 düşen ve piyasa değeri yaklaşık 600 milyar azalan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri, bugün yaklaşık yüzde 9 arttı. Çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 2,6 artış kaydetti.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de geçen yıl 11,8 milyar dolarla 2020'den bu yana en yüksek yıllık zararını bildirmesine karşın yüzde 1,5 değer kazandı.

General Motors'un hisseleri ise beklentilerden iyi finansal sonuçlar açıklamasına rağmen yüzde 9'a yakın düştü.

JetBlue Airways'in hisseleri de bilançosunda maliyetlerde artış beklediğini bildirmesinin ardından yaklaşık yüzde 26 geriledi.

Analistler, Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin yarın açıklayacağı finansal sonuçların beklendiğini ifade ederek, Trump'ın tarife uygulama planlarıyla ekonomi politikalarının da yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Trump'ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Scott Bessent, ABD Senatosundan onay alırken, medyada Bessent'in kademeli olarak her ay yüzde 2,5 olmak üzere evrensel tarife planını desteklediği ve gümrük vergisi oranlarının yüzde 20'ye kadar çıkabileceğine dair haberler dikkati çekti.