New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 395 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 37.863,80 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 4.839,81 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Nasdaq endeksi yüzde 1,70 kazançla 15.310,97 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisselerindeki yükseliş sürerken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Teknoloji hisseleri Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin iyimser görünümünün ardından kazançlarını artırırken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 4'ün ve AMD'nin hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Yatırımcılar kurumsal taraftan gelen haberleri takip etmeye devam ederken, sigorta şirketi The Travelers Companies'in hisseleri şirketin geçen yılın son çeyreğinde karının iki katından fazla artmasının ardından yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Para politikası tarafında Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee enflasyondaki devam eden düşüşün faiz oranlarının düşürülmesinin tartışılmasını gerektireceğini belirtti. Fed'in kararlarını toplantı bazında alacağını vurgulayan Goolsbee, bankanın ilk faiz indiriminin zamanlaması hakkında doğrudan yorum yapmadı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimlerinin yakında olduğunu düşünmek için erken olduğunu ve para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru istikrarlı bir düşüş seyrinde olduğuna dair daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini vurguladı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 78,8'e çıkarak Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2,9 ile Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2,8'e düştü.