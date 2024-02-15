New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha geç başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle toparlanma yaşadı. Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,40 artışla 38.424,27 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artarken Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise enflasyonun tahminleri aşmasının ardından geriledi. ABD'de devam eden bilanço sezonunda Lyft'in hisseleri düşerken Uber'in hisseleri rekor seviyeye ulaştı. Nvidia'nın hisseleri de yükselerek Alphabet'i geride bıraktı.

15.02.2024 00:47  Güncelleme: 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 38.424,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artarak 5.000,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 15.859,15 puana yükseldi.

ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında toparlanma görüldü.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,26 seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ayda biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olduğunu belirtti. Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, eğer çok uzun süre kısıtlayıcı kalınırsa Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda kalacağını aktardı. Goolsbee, faiz indirimlerinin, hedef faiz oranına giden yolda olunduğuna dair güvene bağlı olması gerektiğini ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in enflasyon hedefine dönüş yolunun "engebeli" olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti. Barr, yüzde 2'lik enflasyon hedefine giden yolda olduklarından emin olduklarını, ancak faiz indirimine başlamadan önce iyi verilerin gelmeye devam ettiğini görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD'de geçen yıl aralık ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinde revizyona gidildi. Buna göre, ülkede Aralık 2023 için daha önce yüzde 0,1 azalış olarak açıklanan ÜFE'deki değişim, yüzde 0,2 azalış olarak revize edildi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da piyasaların odağındaki yerini korurken, finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 60'ı bulan Lyft'in hisselerindeki yükseliş, şirketin finansal işler müdürünün bilanço açıklamasında kar marjı görünümünde bir yazım hatası olduğunu belirtmesi sonrası yüzde 35'e geriledi.

Uber'in hisseleri de yüzde 14'ün üzerinde artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 79,15 dolara yükseldi.

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, şirket 1,83 trilyon dolara ulaşan piyasa değeriyle Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı.

Airbnb'nin hisseleri ise şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen yüzde 2'ye yakın düştü.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Alphabet, Uber, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi
    00:38 Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi

    Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.

  • ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı
    14 Şub ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

    ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

  • AK Parti'nin seçim çalışmasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı
    14 Şub AK Parti'nin seçim çalışmasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.

  • Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi
    14 Şub Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.

  • Erzincan'da zamana karşı yarış! Toprak altında kalan 9 işçi için aramalar devam ediyor
    14 Şub Erzincan'da zamana karşı yarış! Toprak altında kalan 9 işçi için aramalar devam ediyor

    Erzincan'da toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmaları 827 personelle gece gündüz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçilerin 5'inin konteynerde 3'ünün aynı araç içinde, 1'inin ise kamyonda olduğunu belirtti. Öte yandan soruşturmada firma sorumlusu ve maden saha sorumlusu da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
    14 Şub Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen ''Gelecek Teknolojileri Forumu'' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.'' ifadelerini kullandı.

  • Selçuk Can ve Alperen Berber, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
    14 Şub Selçuk Can ve Alperen Berber, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.

  • Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı
    14 Şub Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 01:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement