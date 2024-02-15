New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 38.424,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artarak 5.000,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 15.859,15 puana yükseldi.

ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında toparlanma görüldü.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,26 seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ayda biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olduğunu belirtti. Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, eğer çok uzun süre kısıtlayıcı kalınırsa Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda kalacağını aktardı. Goolsbee, faiz indirimlerinin, hedef faiz oranına giden yolda olunduğuna dair güvene bağlı olması gerektiğini ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in enflasyon hedefine dönüş yolunun "engebeli" olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti. Barr, yüzde 2'lik enflasyon hedefine giden yolda olduklarından emin olduklarını, ancak faiz indirimine başlamadan önce iyi verilerin gelmeye devam ettiğini görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD'de geçen yıl aralık ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinde revizyona gidildi. Buna göre, ülkede Aralık 2023 için daha önce yüzde 0,1 azalış olarak açıklanan ÜFE'deki değişim, yüzde 0,2 azalış olarak revize edildi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da piyasaların odağındaki yerini korurken, finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 60'ı bulan Lyft'in hisselerindeki yükseliş, şirketin finansal işler müdürünün bilanço açıklamasında kar marjı görünümünde bir yazım hatası olduğunu belirtmesi sonrası yüzde 35'e geriledi.

Uber'in hisseleri de yüzde 14'ün üzerinde artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 79,15 dolara yükseldi.

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, şirket 1,83 trilyon dolara ulaşan piyasa değeriyle Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı.

Airbnb'nin hisseleri ise şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen yüzde 2'ye yakın düştü.