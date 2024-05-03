New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının etkisiyle yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,85 artışla 38.225,66 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,91, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,51 kazançla yükseldi. Powell'ın faiz artırımı olasılığına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

03.05.2024 00:09  Güncelleme: 00:12
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New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artarak 38.225,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 artışla 5.064,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 15.840,96 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, para politikası karar metninde son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi. Ancak Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından olası faiz artırımına ilişkin endişelerin hafiflediğini belirtti.

Öte yandan, S&P Global Ratings son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gitti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilerek, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada değişim göstermedi ve 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yatırımcıların dikkatlerinin yarın açıklanacak istihdam verilerine çevrildiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, şirket bilançoları takip edilmeye devam edilirken, Qualcomm'un hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

İkinci el araç perakendecisi Carvana'nın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 34'e yakın yükseldi.

Yemek dağıtımı alanında hizmet veren DoorDash'in hisseleri, şirketin hisse başına kaybının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 10'un üzerinde düştü.

Fitness şirketi Peloton'un hisseleri ise işten çıkarmaya gitmesi ve CEO'sunun görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yüzde 2'yi aşkın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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