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Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

24.07.2025 00:10
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Ticaret anlaşmaları olumlu etkiledi, Dow Jones 500 puan kazandı, kapanış rekorları tazelendi.

NEW New York borsası ticaret anlaşmaları iyimserliğiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artarak 45.010,29 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artışla 6.358,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 21.020,02 puana çıktı. İki endeks de kapanış rekorunu tazeledi.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Anlaşmayı dün sosyal medya hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Ayrıca ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberler de piyasaların yükselişine katkı yaptı.

Analistler, gelecek hafta ABD ve Çin'den yetkililerin Stockholm'de bir araya geleceğine işaret ederek, diğer ticaret partneriyle de anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin risk iştahını artırdığını belirtti.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Japonya'nın pazarını "ilk kez" ABD'ye açtığına dikkati çekerek, bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini kaydetti.

Büyük ülkeleri pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edebilirse tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini vurgulayan Trump, "Bir ülke ancak pazarını açmayı kabul ederse gümrük vergilerini düşüreceğim. Aksi takdirde, çok daha yüksek gümrük vergileri uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde konut sektörü, Jerome 'çok geç' Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesi nedeniyle geride kalıyor. Faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle aileler zarar görüyor ve hatta ülkemiz "çok geç' nedeniyle olması gerekenden daha yüksek bir faiz oranı ödemek zorunda kalıyor. Faiz oranlarımız şu anki seviyeden 3 puan daha düşük olmalı ve bu da bize ülke olarak yılda 1 trilyon dolar tasarruf sağlayacak. Fed'deki bu inatçı adam bunu anlamıyor, hiç anlamadı ve asla da anlamayacak. Yönetim Kurulu harekete geçmeli, ama bunu yapacak cesaretleri yok."

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın ekibinin birçok ticaret partneriyle aktif görüşmeler yaptığını belirterek, anlaşma yapılacak daha birçok ülke olduğunu açıkladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda yüzde 2,7 azalarak 3,93 milyona geriledi. Geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satış sayısı, piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Ayrıca, ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, haziranda yıllık bazda yüzde 2 yükselerek 435 bin 300 dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek haziran ayı seviyesini gördü.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dow Jones, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

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