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New York Borsası Yükselişte

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ABD-Iran gerilimindeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki artışla borsa değer kazandı.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 690 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,32 artışla 53.178,41 puana çıktı. Endeks, kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artarak 7.600,50 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,13 kazançla 25.913,90 puana ulaştı.

Orta Doğu'da tansiyonun düşebileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekerken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamıştı.

Trump bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları gerilerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4,7 düşüşle 83,8 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 80,32 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona ilişkin endişeleri bir miktar hafifletmesiyle ABD Hazine tahvili getirileri de geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan düşüşle yüzde 4,69 seviyesine indi.

Öte yandan devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, geçen hafta bilançolarını açıklayan Microsoft ve Amazon'un finansal sonuçları şirketlerin yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkili olmuştu.

Güçlü finansal sonuçlarının ardından e-ticaret devi Amazon'un hisselerindeki yükseliş sürdü. Hisseleri bugün yüzde 4,6 değer kazanan Amazon'un piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Teknoloji sektöründe diğer büyük şirketlerin hisselerinde de yükseliş görülürken, Meta'nın hisseleri yüzde 6, Alphabet'in hisseleri yüzde 4,4, Microsoft'un hisseleri yüzde 4,9 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak yeni bilançoları takip ederken, yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin finansal sonuçları da yakından izlenecek. Bu şirketlerden halka arz sonrası ilk çeyrek bilançosunu yarın açıklayacak SpaceX ile Advanced Micro Devices'ın (AMD) finansal sonuçları yatırımcıların gündeminde olacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte - Son Dakika

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