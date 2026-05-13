New York Borsasında Karışık Seyir
New York Borsasında Karışık Seyir

13.05.2026 00:19
Orta Doğu gerilimleri ve artan enflasyon sonrası ABD borsası karışık bir gün geçirdi.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim sürerken ABD'de yıllık enflasyonun nisanda hızlandığını gösteren veriler sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 49.760,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.400,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kayıpla 26.088,20 puana geriledi.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin gelişmeler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

Trump, bugün yaptığı açıklamada da İran'la ilgili sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu savunarak, "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." dedi.

ABD ile İran arasında kalıcı ateşkes sağlanabileceğine yönelik iyimserliğin azalması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 3,4 artarak 107,8 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,3 artışla 102,3 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri güçlendirirken, ABD'de açıklanan veriler yıllık enflasyonun nisanda hız kazandığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyelerde tutacağına yönelik beklentiler güç kazandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, faiz artırım ihtimalinin de yeniden fiyatlamalara girdiği görülüyor.

ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin ardından yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Teknoloji hisselerindeki satışlar baskısı da piyasalar üzerinde etkili olurken, özellikle yarı iletken hisselerindeki düşüşler öne çıktı. Micron Technology hisseleri yüzde 3,6, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 2,3 ve Qualcomm hisseleri yüzde 11,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

