New York borsasında teknoloji satışı, Nasdaq'ı yüzde 2,26 düşürdü - Son Dakika
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New York borsasında teknoloji satışı, Nasdaq'ı yüzde 2,26 düşürdü

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Amazon ve Intel'in bilançoları sonrası teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla New York borsası karışık açıldı; Nasdaq yüzde 2,26, S&P 500 yüzde 1,16 geriledi, Dow Jones yüzde 0,08 arttı. Amazon hisseleri yüzde 5'e yakın gerilerken Intel hisseleri güne yüzde 26 kayıpla başladı.

NEW New York borsası, açıklanan şirket bilançoları sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısıyla haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 52.383,90 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 7.631,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 kayıpla 25.592,49 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyaller, yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Amazon'un karı ve geliri piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirket, 2026 yılı nakit sermaye harcamalarının yaklaşık 220 milyar dolar olacağı yönündeki öngörüsünü yineledi. Amazon'un hisseleri açılışta yüzde 5'e yakın geriledi.

Çip üreticisi Intel'in karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aşmasına karşın, şirketin dördüncü çeyreğe yönelik tahminleri beklentileri karşılayamadı. Intel ayrıca kişisel bilgisayar pazarındaki durgunluğun devam edeceği uyarısında bulunurken, şirketin hisseleri yüzde 26 kayıpla güne başladı.

Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair belirsizliklerin risk iştahını törpülemesi, diğer teknoloji devlerinin hisselerine de baskı yaptı. SpaceX'in hisseleri yüzde 4, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 ve Microsoft ile Alphabet'in hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bugün piyasaların açılışından önce bilançosunu yayımlayan ABD'li enerji devi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 1,5 arttı. Chevron'un hisseleri de şirketin karı ve gelirinin tahminleri aşması sonrasında yüzde 1 değer kazandı.

Öte yandan, kripto varlık fiyatları Binance'e yönelik siber saldırı ile sarsıldı. Şirket, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi. Sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğunu belirten kripto para borsası Binance, kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonunu ayırdığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeyle bitcoin yüzde 3,6 azalışla 77 bin 215 dolara, ethereum yüzde 4,1 düşüşle 2 bin 228 dolara indi.

Ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına dair haberlerin arz endişelerini artırmasıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,9 artarak 117,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,8 artışla 103,85 dolardan alıcı buldu.

Kaynak: AA
Dow JonesNew YorkEkonomiAmazonFinansIntelSon Dakika

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