Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal, mobil uygulamalarının kaynak kodlarının GNU AGPLv3 lisansı altında yayınlandığını duyurdu.
Uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şeffaflık ve açık kaynak ilkeleri doğrultusunda NEXT Sosyal'in geliştirilmesinde önemli bir adımın daha tamamlandığı belirtildi.
NEXT Sosyal mobil uygulamalarının (Android-iOS-Web) kaynak kodlarının "GNU AGPLv3" lisansı altında yayınlandığı bildirilen paylaşımda, "Mastodon altyapısını kullanılarak geliştirildiğimiz platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › NEXT Sosyal'ın Kodları Açık Kaynak Oldu - Son Dakika
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