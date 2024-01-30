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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilere yüzde 71 zam açıkladı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilere yüzde 71 zam açıkladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan işçilere 2024 yılı için yapılan maaş artış oranını, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Başkan Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye personelinin emeklerinin karşılığını almaları noktasında her zaman destek verdiklerini belirtti ve işçilere teşekkür etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilere yüzde 71 zam açıkladı
30.01.2024 - 11:22,
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan işçilere 2024 yılı için yapılan maaş artış oranını, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Başkan Özdemir; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, hiç kimseyi diğerinden farklı tutmadıklarını belirterek; "Biz bir aileyiz. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadık. Hep haktan yana, hukuktan yana olduk" dedi. Toplantıya alkışlar ve sloganlar eşliğinde giren Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Dönüşen, gelişen ve her geçen gün biraz daha güzelleşen Niğde'miz, belediye hizmetleri açısından parmakla gösterilen bir il haline gelmişse, bunda sizin de çok büyük katkınız var; sizin emeğiniz, alın teriniz var" dedi. Belediye işçilerine bu yıl için verilen zam oranını yüzde 71 olarak açıklayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Sizler, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, bu güzel şehrimize, kıymetli Niğdeli hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde oldunuz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ekip arkadaşlarımızı emeklerinin karşılığını almaları noktasında hep koruduk ve kolladık. Sizlere daha iyi yaşam şartları sunabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu paraların her kuruşunu hak ediyorsunuz" diye konuştu. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte Niğde'mize en güze hizmetleri sunabilmek için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özdemir, konuşmasının ardından belediye işçileri tarafından omuzlara alındı. Yüzde 71 oranındaki artıştan memnuniyet duyduklarını söyleyen işçiler de Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilere yüzde 71 zam açıkladı - Son Dakika


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