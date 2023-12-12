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Niğde Belediyesi Gelirlerini 7 Kat Artırarak Büyük Bir Mali Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Gelirlerini 7 Kat Artırarak Büyük Bir Mali Başarıya İmza Attı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 4 yılda gelirlerini 7 kat artırarak, hiçbir belediyede rastlanmayan çok büyük bir mali başarıya imza attıklarını açıkladı. Özdemir, gelirlerin artmasını gayrimenkul satışı değil, mali disiplini sağlamaya bağladıklarını belirtti.

Niğde Belediyesi Gelirlerini 7 Kat Artırarak Büyük Bir Mali Başarıya İmza Attı
12.12.2023 - 12:44,
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 4 yılda gelirlerini 7 kat artırarak, hiçbir belediyede rastlanmayan çok büyük bir mali başarıya imza attıklarını açıkladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Meclisi'nin 2024 yılına ait bütçesinin onaylandığı Aralık dönemi toplantısında, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen mali tablo ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan büyük felaketlere rağmen, Niğde Belediyesi'nin bütçesinde önemli bir performans sergilediklerini anlatan Başkan Özdemir; "Borcumuz artmadı, gelirlerimiz arttı. Türkiye'ye örnek olan bu başarıyı gayrimenkul satarak değil, mali disiplini sağlayarak elde ettik. Ne kadar övünsek azdır" dedi. 31 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar geçen 4 yıllık süre zarfında, Niğde Belediyesinin gelirlerinin yüzde 700 oranında arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "4 yıl içinde gelirlerimizi 7 kat arttırmışız. Bu gerçekten çok büyük bir başarı" diye konuştu. 2019 yılının Nisan ayında Niğde Belediyesi'ni 90 milyon TL borçla devraldıklarını söyleyen Başkan Özdemir, "Göreve geldiğimizde Arıtma Tesisi dahi yoktu. O dönemin rakamlarıyla 180 milyon TL bedelle hayata geçirdiğimiz İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin borcu, bu borca dahil değildi. Biz gelirimizi 7 kat artırırken, yaptığımız arıtma tesisinden dolayı borcumuz sadece 44 milyon TL artarak 134 milyon TL olmuştu. Şu an için yarın ödenecek hiçbir borcumuz yok. Sadece vade borcu var. Yarın 'bu borcun vadesini kapatın' deseler, şükürler olsun ki bunu kapatacak gücümüz de var. Uzun vadede olan borçları bile hemen ödeyip kapatabilecek bir mali yapıya sahibiz" şeklinde konuştu. Niğde Belediyesinin, gelirlerini 7 kat artırıp borcunu artırmayan tek belediye olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak gerçekten Türkiye'ye örnek bir belediyeyiz. Gelirimizi gayrimenkul satarak da sağlamadık. Geldiğimiz günden bugüne kadar 197 milyon TL tutarında gayrimenkul sattık ama bunun karşılığında 235 milyon TL tutarında gayrimenkul aldık. Otopark kamulaştırmaları için apartmanlar satın alıyoruz. Dışarı Camiinin yanında 4 tane, Paşa Hamamının yanında 2 tane apartmanı otopark yapmak için kamulaştırdık. Buna rağmen sattığımız gayrimenkul miktarı, aldığımızdan 45 milyon TL daha az. Bunlara Niğde Kalesi ve Çevreli Koruma ve Yenileme Projesi çerçevesindeki kamulaştırma bedelleri dahil değildir. Çünkü Kale'deki kamulaştırmaların parasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, TOKİ'den aldık. Yani gelirlerimizi 4 yıl içinde 7 kat artırırken bunu gayrimenkul satarak değil, mali disiplini sağlayarak elde etmiş olduk" ifadelerini kullandı. Etkisini 2 yıldan fazla sürdüren pandemi şartları ve dünya genelinde yaşanan felaketlere rağmen Niğde Belediyesi olarak bütçede önemli bir performans sergilediklerini kaydeden Başkan Özdemir; "Hiçbir bahaneye sığınmadan çalıştık. Hem hizmet ürettik hem gelirlerimizi artırdık. Türkiye genelinde, gayrimenkul satmadan gelirini 7 kat artıran, borcu artmayan belediye ülkemizde olmadığı gibi dünyada da var mı bilmiyorum. Bu kadar da iddialıyız" ifadelerini kullandı.

Daha önce gelirlerin 4 yılda 7 kat arttığı bir dönem yaşanmadığına da işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Allah'a şükürler olsun böyle bir tablomuz var. Ne kadar övünsek azdır. Gerek devletten aldığımız destekler gerekse kendi yaptığımız yatırımlarla, alnımızın akıyla 2023 yılını da tamamlıyoruz. Yeni bütçemiz vatana, millete, şehrimize hayırlı olsun. Bundan sonraki dönemlerde de bu şekilde örnek başarılara imza atacağız. Belediye meclisimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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