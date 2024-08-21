Ekonomi

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül arasında imzalanan protokol gereği açılan İŞKUR Hizmet Noktası, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle birlikte İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuran işveren ve iş arayanları buluşturacak olan İŞKUR Hizmet Noktasında OSB'de faaliyet gösteren özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak, iş arayanların kaydını almak, güncellemek, profiline uygun açık işleri sorgulamak, iş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek, işsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak ile işgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek gibi görevler üstlenecek. - NİĞDE