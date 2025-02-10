Niğde'de Depremzedelere Kredi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'de Depremzedelere Kredi Desteği

Niğde\'de Depremzedelere Kredi Desteği

Niğde Valiliği, depremzedelere 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında 30 Haziran 2025'e kadar destek sağlıyor.

10.02.2025 10:13
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Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremzedeler için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanma süresi hatırlatıldı.

Son başvuru tarihinin 30 Haziran 2025 olduğunun hatırlatıldığı açıklamada yerinde dönüşümün ne olduğu da aktarıldı. Açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ve yıkılan binaların sahiplerine finansal destek sağlanmaktadır. Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredi Desteğinin amacı, konut ve iş yerlerini güvenli ve sağlam bir şekilde yeniden inşa etmek, depremzedelerin yerinde dönüşüm ile mahalle kültürünü koruyarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, hibe ve kredi destekleriyle mali yükü azaltmaktır" ifadelerine yer verildi. Destek tutarları ve şartlar ise konutlar için; 750.000 TL hibe, 750.000 TL faizsiz kredi olmak üzere toplam: 1.500.000 TL destek, iş yerleri için; 400.000 TL hibe, 400.000 TL faizsiz kredi olmak üzere toplam 800.000 TL destek, ahır olan konutlar için; 750.000 TL hibe, 1.000.000 TL faizsiz kredi olmak üzere toplam1.750.000 TL destek, bağımsız bölüm başına; 40.000 TL hibe olarak açıklandı. Kredilerin 2 yıl geri ödemesiz olduğunun ifade edildiği açıklamada azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olduğu da aktarıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası evi veya iş yeri ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilenlerin yararlanacağı destekten yıkılan binaların sahipleri, 30 Haziran 2025 tarihine kadar yeni yapı ruhsatını alanlar da faydalanabilecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Niğde'de Depremzedelere Kredi Desteği - Son Dakika

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