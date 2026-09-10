Niğde'de güneş ve poyrazla kurutulan domates ihracata hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de güneş ve poyrazla kurutulan domates ihracata hazırlanıyor

Niğde\'de güneş ve poyrazla kurutulan domates ihracata hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde domatesler güneş ve poyrazın etkisiyle doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilirken, ürünler başta İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Niğde'de yetiştirilen domatesler, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde güneş ve poyrazın etkisiyle doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilirken; ürünler başta İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Niğde'de yetiştirilen domateslerin kurutma işlemi devam ediyor. Tarlalardan toplanan domatesler Kaynarca köyündeki kurutma sahalarına getirilerek burada işçiler tarafından tek tek hazırlanıyor. Kesilerek geniş alanlara serilen domatesler tuzlandıktan sonra bölgenin yoğun güneşi ve poyrazına bırakılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 8-9 gün boyunca doğal ortamda kuruyan domatesler daha sonra toplanarak çuvallanıyor ve işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kaynarca bölgesinin kuru havası, yüksek güneşlenme süresi ve özellikle poyraz rüzgarının kurutma işlemini hızlandırdığı belirtilirken, bölgede oluşan iklim şartları kuru domates üretiminde önemli avantaj sağlıyor.

Mevsimlik işçiler yaklaşık 40 gün çalışıyor

Domates kurutma sezonunda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Niğde'ye gelen mevsimlik tarım işçileri de yaklaşık 40 gün boyunca kurutma sahalarında çalışıyor. Domateslerin kesilmesi, serilmesi, tuzlanması, kuruyan ürünlerin toplanması ve çuvallanması gibi birçok aşamada çalışan işçiler, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor. Mevsimlik işçilerden Kasım Esenlik, Niğde'nin iklim şartlarının domates kurutmaya oldukça uygun olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay ile 40 gün arasında bölgede çalıştıklarını belirten Esenlik; "Buranın en önemli avantajlarından biri güneşi, diğeri de esen poyraz. Poyraz, domatesin kurumasına çok büyük katkı sağlıyor. Bu havada domatesler yaklaşık 8-9 gün içerisinde kuruyor. Dokuzuncu günün sonunda ürünleri topluyor, çuvallıyor ve fabrikalara gönderiyoruz" dedi.

13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor

Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz ise bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya son derece elverişli olduğunu söyledi. Kurutma sahasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutma işleminden geçirilmesinin beklendiğini belirtti. Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğine dikkat çeken Altınöz, "Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Bu nedenle hem ürün miktarı hem de işçilik açısından oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor" dedi. Kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihracata gönderildiğini belirten Altınöz; ürünlerin özellikle İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya pazarlarında alıcı bulduğunu söyledi. Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde de meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesislerin bulunduğunu kaydeden Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.

Altınöz; "Kuru domatesin kullanım alanı oldukça geniş. Konservelik ve yemeklik olarak kullanılmasının yanı sıra pizza üretiminde, otellerde ve farklı gıda ürünlerinde değerlendiriliyor. Bu nedenle hem yurt içinde hem de ihracatta önemli bir pazar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kaynarca, İhracat, Ekonomi, Fransa, İtalya, Rusya, Güneş, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de güneş ve poyrazla kurutulan domates ihracata hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:29:57. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de güneş ve poyrazla kurutulan domates ihracata hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement