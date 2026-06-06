Niğde'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı

Niğde\'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı
06.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği ile Ziraat Katılım işbirliğiyle küçükbaş hayvancılık için finansman projesi hayata geçirildi.

Niğde Valiliği ile Ziraat Katılım işbirliğinde hayata geçirilen "Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş Projesi"nin protokolü imzalandı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Hançerli köyünde gerçekleştirilen imza töreninde, kentteki hayvancılık açısından önemli bir işbirliğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Niğde'nin hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akmeşe, proje kapsamında üretici başına 1 milyon 200 bin liraya kadar 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl eşit taksitlerle geri ödenecek faizsiz yatırım ve işletme finansmanı imkanı sağlanacağını vurguladı.

Sürülerin en az 100 damızlık dişi küçükbaş hayvan kapasitesine ulaşmasının destekleneceğini dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu proje yalnızca finansman desteğinden ibaret değildir. Hayvan seçiminden sağlık kontrollerine, aşılama ve sigortalama işlemlerinden işletmelerin düzenli takibine kadar tüm süreçler titizlikle yürütülecek, yem temini ve pazarlama desteğiyle sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturulacaktır. İl genelinde azami 50 bin damızlık küçükbaş hayvanın üretime kazandırılmasını hedefleyen bu çalışmanın, hayvancılığımızı güçlendireceğine, üreticilerimizin gelirini artıracağına ve kırsal ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da tarım ve hayvancılığın stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak bu destek son derece önemli. Üreticilerin projeden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ziraat Katılım Bankası Finansman Ürünleri Yönetimi Bölüm Başkanı Gülten Atalı ise üreticilerin finansal desteklere daha rahat ulaşmasını hedefleyen projenin, ilde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine ve sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete de kentin mera varlığı, yetiştiricilik kültürü ve üretim kapasitesiyle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında, kentteki küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, damızlık küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Niğde Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün... Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Reha Muhtar’ın cenazesinde dikkat çeken anlar Poyraz Mina’yı dürterek uyardı Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:34
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 10:26:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Niğde'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.