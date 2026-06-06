Niğde\'de Küçükbaş Projesi Protokolü İmzalandı

Niğde Valiliği ile Ziraat Katılım işbirliğinde hayata geçirilen "Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş Projesi"nin protokolü imzalandı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Hançerli köyünde gerçekleştirilen imza töreninde, kentteki hayvancılık açısından önemli bir işbirliğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Niğde'nin hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akmeşe, proje kapsamında üretici başına 1 milyon 200 bin liraya kadar 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl eşit taksitlerle geri ödenecek faizsiz yatırım ve işletme finansmanı imkanı sağlanacağını vurguladı.

Sürülerin en az 100 damızlık dişi küçükbaş hayvan kapasitesine ulaşmasının destekleneceğini dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu proje yalnızca finansman desteğinden ibaret değildir. Hayvan seçiminden sağlık kontrollerine, aşılama ve sigortalama işlemlerinden işletmelerin düzenli takibine kadar tüm süreçler titizlikle yürütülecek, yem temini ve pazarlama desteğiyle sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturulacaktır. İl genelinde azami 50 bin damızlık küçükbaş hayvanın üretime kazandırılmasını hedefleyen bu çalışmanın, hayvancılığımızı güçlendireceğine, üreticilerimizin gelirini artıracağına ve kırsal ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da tarım ve hayvancılığın stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak bu destek son derece önemli. Üreticilerin projeden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ziraat Katılım Bankası Finansman Ürünleri Yönetimi Bölüm Başkanı Gülten Atalı ise üreticilerin finansal desteklere daha rahat ulaşmasını hedefleyen projenin, ilde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine ve sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete de kentin mera varlığı, yetiştiricilik kültürü ve üretim kapasitesiyle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında, kentteki küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, damızlık küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.