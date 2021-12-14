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Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu - Son Dakika

Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu

14.12.2021 14:31

Niğde'de, kentin tarımsal potansiyelinin değerlendirilebilmesi ve sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapacağı Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) kuruldu.

Niğde'de, kentin tarımsal potansiyelinin değerlendirilebilmesi ve sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapacağı Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) kuruldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen programda, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çalışkan, konseye ilişkin bilgi verdi, Vali Yılmaz Şimşek, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ve Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, konseyin kuruluş protokolünü imzaladı.

Vali Şimşek, buradaki konuşmasında, NİTAK'ın bir çatı kuruluş olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"NİTAK, Niğde'deki tarım sektöründe yer alan bütün paydaşları bir araya getiren ve onlar arasındaki iş ve güç birliğini artırmayı hedefleyen bir çatı kuruluş. Konseyle Niğde'nin sahip olduğu tarımsal potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmayı, değerlendirmeyi, tarım sektörünün sürdürülebilir büyüme stratejilerini belirlemeyi amaçlıyoruz. Niğde, bilindiği gibi bir tarım şehri ve tarım sektöründe her geçen gün büyüyor, gelişiyor. İnanıyorum ki bu oluşum da Niğde'mizin planlı bir şekilde tarım sektöründe büyümesini, gelişmesini daha da ileriye taşıyacaktır. İlimiz için hayırlı olsun."

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da en yakın zamanda bir çalıştay düzenleyeceklerini, bunun sonuçlarına bakarak bir stratejik plan belirleyeceklerini ve kente katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini ifade etti.

Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu
Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu

Rektör, Tarım, Niğde, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım sektöründe sürdürülebilir büyüme için konsey kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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