Niğde haber | Araba lastikleri Bor'daki geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Niğde haber | Araba lastikleri Bor'daki geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor

07.10.2022 12:27
Niğde haber | Araba lastikleri Bor'daki geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor

Niğde ekonomi haberi: Niğde'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, ömrü dolan araba lastiklerini katma değerli ürüne dönüştürüyor.

Niğde'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, ömrü dolan araba lastiklerini katma değerli ürüne dönüştürüyor.

Bor'da 2016 yılında 4 bin metrekaresi kapalı 12 bin metrekare alanda faaliyete başlayan firma, aylık 400 ton araba lastiğini kilitli parke taşı, hayvan yatağı ve karo gibi katma değerli ürün haline getiriyor.

Yaklaşık 70 kişiye iş imkanı sağlayan tesisin müdürü İsa Çınar, AA muhabirine, kamyonet, çekici, otobüs, treyler tarzı içinde pamuk olmayan, traktör ve kepçe haricindeki araba lastiklerini dönüştürdüklerini söyledi.

Lastiklerin yanak telini çıkarıp parçaladıktan sonra kırıcılarla tel ve kauçukları birbirinden ayırdıklarını belirten Çınar, bu malzemeyi de eleklerle istenilen boyutta küçültüp granül haline getirdiklerini anlattı.

Çınar, bu granülleri presleme yöntemiyle müşterilerin istediği boyut ve kalıplarda ürüne dönüştürebildiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Kilitli parke taşları 40x40, karoları 50x50 santimetre boyutunda üretiyoruz. 120x196 santimetre boyutunda hayvan yatakları yapıyoruz. Hayvan yatakları dünyada ve ülkemizde özellikle hayvan konforu açısından ve hayvanın canının yanmaması, betona basmaması, süt ve et verimini güçlendirmek için kullanılan bir ürün. Çok maliyetli bir ürün. Ortalama ağırlığı 50 kilogram. Bunun yanında müşterimiz bizden hangi ürünü isterse demire şekil vererek kalıp haline getirip, ürünümüzü yapabiliyoruz."

Bir lastiğin doğada ortalama 250-300 yılda parçalanabildiğini ifade eden Çınar, o lastiklerin parçalansa bile yağmur ve kar sularını, doğadaki hayvanları, canlıları, canlıların ekolojik dengelerini, o bölgedeki otları ve bitki yapısını etkilediğine dikkati çekti.

Çınar, araba lastiklerini farklı ürünlere dönüştürüp yeniden kullanıma sunduklarını vurgulayarak, "Parke ve karolar, özellikle parklarda, okullarda çok kullanışlı bir ürün. Ürünlerimiz 2 yılın üzerinde garantili, 8 yıl kullanışlı ve tekrar geri dönüştürülebilir. Yani biz bu ürünü alıp tekrar aynı işlemleri yapıp kullanıma kazandırabiliriz." dedi.

"Niğde'den, bozkırın ortasından çıkıyorsunuz"

Ürünlerin insan sağlığına zarar vermediğini dile getiren Çınar, üretimde kimyasal kullanmadıklarını, granül hale getirdikleri ürünü yapıştırıcıyla presleyip insanların kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Çınar, ürünleri ihraç etmek için yaklaşık 5 ay önce altyapı oluşturduklarını ve satış temsilcilerini belirledikleri ülkelere gönderdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, ürünlerimizi gittikleri ülkelerde tanıttı. Hedefimiz yurt dışı satışıydı, yavaş yavaş başladık. Şu an için Gürcistan'a ürün gönderdik. Gürcistan üzerinden Türk Cumhuriyetlerini, Yunanistan ya da Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerini hedefliyoruz. Niğde'den, bozkırın ortasından çıkıyorsunuz, insanlar sizi belki de ömürlerinde hiç görmeyecek, belki de bu komplekse hiç gelmeyecek ama Danimarka'da, Hollanda'da biri sizin ürününüzü kullanacak. Bu, ülkemiz için bir katma değer demek."

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çınar, Niğde, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde haber | Araba lastikleri Bor'daki geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

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